Se dimentichi sempre le password hai bisogno di questo tool

Dimenticarsi le password ogni giorno può essere frustrante, soprattutto se si pensa al tempo perso per completare ogni volta il recupero con annesso cambio delle credenziali. Per giunta, a lungo andare ci si potrebbe lasciare prendere la mano, scegliendo scorciatoie pericolose, come ad esempio l'utilizzo di password deboli o, peggio ancora, sempre uguali.

In casi come questi, la soluzione più efficace è affidarsi a un password manager, un tool avanzato che aiuta le persone a conservare al sicuro le proprie password e a non dimenticarle più. Uno dei password manager migliori sul mercato è NordPass, progettato dal team Nord Security, lo stesso che sta dietro a NordVPN e Saily: al momento il piano Premium è in offerta a 1,49 euro al mese.

Perché usare il password manager NordPass

NordPass è un password manager di comprovata esperienza, che aiuta gli utenti a gestire le password più complesse e conservarle all'interno di una cassaforte digitale crittografata. Il suo utilizzo permette inoltre di generare credenziali a prova di hacker e compilarle in modo automatico.

In questo modo, con NordPass i propri account personali, di lavoro e social diventeranno più sicuri, dal momento che si potranno impostare password complesse e univoche senza correre il rischio di dimenticarle ogni volta. Sicurezza offerta anche dall'uso dell'algoritmo di crittografia XChaCha20, attraverso cui i dati conservati all'interno delle cassaforte digitale risulteranno indecifrabili per chiunque.

Il piano personale Premium consente di salvare un numero illimitato di password, passkey e informazioni personali, nonché di sincronizzare il tutto su diversi dispositivi. Offre poi la possibilità di configurare backup automatici, compilare i campi personali con un clic e importare dati da altre casseforti di password.

Al momento il piano Premium di NordPass è disponibile al prezzo scontato di 1,49 euro al mese, per effetto del 50% di sconto. Qualora il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

