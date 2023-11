Scopri tutti i segreti di ChatGPT con questo corso in offerta a 18 euro

Se sei appassionato di tecnologia e desideri ampliare le tue competenze nell'intelligenza artificiale, non perdere l'opportunità di immergerti nel mondo di ChatGPT con l'irresistibile offerta Udemy: uno sconto del 76% su "ChatGPT - Il Mega Corso", al prezzo incredibilmente conveniente di 18,99 euro invece di 79,99.

Ambiti di applicazione e requisiti

ChatGPT è un assistente virtuale intelligente e divertente, pronto a rispondere alle tue domande e a fornirti informazioni su una vasta gamma di argomenti. Il corso copre una vasta gamma di ambiti in cui ChatGPT può fare davvero la differenza nella tua vita quotidiana: dall'uso in ambito copywriting e marketing per migliorare la tua presenza online, al supporto nella gestione della tua salute e benessere, fino alla guida nel mondo della finanza e degli investimenti.

Il corso include contenuti speciali esclusivi, tra cui l'ebook "I 50 migliori PROMPTS per ChatGPT!" - una risorsa inestimabile per padroneggiare la formulazione dei prompt e ottenere risposte accurate e pertinenti.

Il corso è rivolto a coloro che desiderano acquisire una conoscenza approfondita di ChatGPT e delle sue funzionalità, imparare a utilizzare ChatGPT per creare chatbot e assistenti virtuali in diversi contesti, ottenere esempi pratici su come ChatGPT può migliorare l'esperienza utente in vari settori e integrare ChatGPT in progetti di intelligenza artificiale più ampi.

Prima di immergerti in questa esperienza di apprendimento con ChatGPT, assicurati di avere a disposizione un computer o dispositivo con una connessione Internet. Inoltre, è consigliabile possedere una conoscenza di base di informatica per eseguire esempi pratici e testare le applicazioni in modo efficace.

Con 11 ore di video on-demand, 2 articoli, 3 risorse scaricabili e accesso su dispositivo mobile e TV, questo corso offre un'esperienza di apprendimento senza pari. Inoltre, avrai accesso illimitato al corso completo e riceverai un certificato di completamento al termine. Iscriviti ora al corso "ChatGPT - Il Mega Corso" ospitato sulla piattaforma Udemy per soli 18,99 euro invece di 79,99, con uno sconto del 76%.

