Scopri tutte le potenzialità di ChatGPT con questo corso a 9 euro

Se sei appassionato di intelligenza artificiale e desideri sfruttare appieno le potenzialità di ChatGPT, Udemy offre uno sconto imperdibile dell'88% sul corso "ChatGPT - Il Mega Corso - Oltre 10 ore + 50 Prompts!" al prezzo incredibilmente conveniente di soli 9,99 euro anziché 79,99.

"ChatGPT - Il Mega Corso" ti guiderà attraverso un viaggio entusiasmante alla scoperta di tutte le potenzialità di ChatGPT, l'assistente virtuale intelligente che può fare davvero la differenza nella tua vita. Coprendo una vasta gamma di ambiti, imparerai come utilizzare ChatGPT in modi innovativi per migliorare la tua esperienza quotidiana. In più, il corso è stato recentemente aggiornato con l'inserimento di una nuova sezione dedicata ai plugin.

12,5 ore di videolezioni per imparare ChatGPT

Con l'acquisto del corso, avrai accesso a contenuti speciali esclusivi, tra cui l'ebook "I 50 migliori PROMPTS per ChatGPT!". Questi prompts sono suggerimenti essenziali per ottenere risposte accurate e pertinenti da ChatGPT, garantendoti un alto livello di produttività e risparmio di tempo.

Il corso è pensato per coloro che desiderano acquisire una conoscenza approfondita di ChatGPT e delle sue funzionalità. Sarà particolarmente utile a chi vuole imparare a utilizzare ChatGPT per creare chatbot e assistenti virtuali in diversi contesti, offrendo esempi pratici di applicazione in settori come il copywriting, il marketing, la salute e il benessere, la psicologia, la finanza, il lavoro e la carriera, l'uso con Microsoft Excel, lo sviluppo di codice e il supporto agli studenti.

Il corso comprende 12,5 ore di video on-demand, 2 articoli, 3 risorse scaricabili, accesso su dispositivo mobile e TV, e un certificato di completamento. Sarai introdotto all'intelligenza artificiale e a ChatGPT, imparerai l'utilizzo avanzato di ChatGPT per generare testo, rispondere a domande e fornire assistenza virtuale, le strategie per ottimizzare la comunicazione con gli utenti, esempi pratici di applicazione in diversi settori e come integrare ChatGPT in progetti di intelligenza artificiale più ampi.

Il corso completo di ChatGPT - aggiornato a novembre 2023 con l'aggiunta di un'intera sezione dedicata ai plugin - lo trovi in sconto dell'88% su Udemy al prezzo di soli 9,99 euro per un periodo di tempo limitato.

