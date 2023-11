Scopri Serverplan, il web hosting conveniente da 24 euro l’anno

Vuoi creare un sito web e stai cercando un web hosting affidabile e conveniente oppure hai già un sito web, ma il tuo hosting attuale non ti soddisfa più ed è troppo costoso? In entrambi i casi la soluzione migliore è affidarti a Serverplan. Si tratta di un web hosting economico che offre diversi vantaggi. In primis, scegliendo questo servizio, non dovrai preoccuparti della migrazione del tuo sito web sul nuovo hosting. In un solo click potrai effettuare questa operazione in tutta sicurezza. Inoltre, l’attivazione sarà immediata e avverrà pochi istanti dopo l’acquisto del tuo piano. Anche la configurazione sarà rapida, grazie al pannello di controllo Plesk completamente in italiano. Serverplan ti permette di scegliere la versione PHP più adatta alle tue esigenze dal Cpanel/Plesk. Infine, il tuo sito sarà sempre al sicuro, grazie alla protezione HTTPS di default.

Serverplan: un piano adatto ad ogni esigenza

Con il piano STARTERKIT avrai 1 dominio gratis per sempre (estensioni incluse .it o .eu), 5 GB di spazio SSD, 5 account e-mail, traffico illimitato, 1 db MySQL su SSD, backup giornalieri automatici e certificato SSL Let's Encrypt per il tuo sito. Questa soluzione è disponibile all’incredibile prezzo di 24 euro + IVA l’anno. L’opzione più scelta dagli utenti Serverplan è però il piano STARTUP. Si tratta più che altro di un upgrade del piano base, che offre 20 db di MySQL su SSD, 20 GB di spazio SSD e 50 account e-mail. Il suo prezzo è di 69 euro + IVA l’anno. L’ultimo piano, ENTERPRISE è dedicato alle piccole aziende. Oltre al dominio gratuito, al traffico illimitato e ai backup giornalieri, potrai ottenere 100 GB di spazio SSD, 100 db MySQL su SSD e 100 account e-mail. Il suo prezzo è di 129 euro + IVA l’anno.

Serverplan ti garantisce la massima sicurezza, grazie ai backup di posta, database e sito. In caso di problemi, potrai ripristinare il tutto dal tuo pannello di controllo. Inoltre, tutti i server utilizzano dischi SSD, per garantirti la massima velocità. In caso di problemi, potrai sempre affidarti al team di esperti Serverplan, sempre attivi 24/7 tramite chat, telefono o ticket. Infine, se hai provato il servizio, non ti ha convinto e desideri disdire il tutto, puoi approfittare della garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

