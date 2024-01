Scopri perché una VPN è la scelta migliore per la tua privacy in Hotel

La rete Wi-Fi libera, tra cui quella degli hotel, non sempre è sicura. Anche qualora venga richiesta la password. Tra i maggiori pericoli, infatti, vi è quello di una creazione di hotspot falsi da parte di cyber criminali per trarre in inganno i clienti delle strutture alberghiere. Ecco perché il consiglio è quello di usare una VPN per proteggere la propria privacy quando ci si collega a questa tipologia di reti, una VPN come quella di NordVPN, oggi punto di riferimento del settore.

Tra le altre cose, è il momento ideale per sottoscrivere il piano di 2 anni, grazie allo sconto fino al 65% applicato nell'ambito dell'offerta esclusiva di Natale, con prezzi a partire da 3,79 euro al mese invece di 8,29 euro. A tutto questo si aggiungono anche 3 mesi extra in regalo.

Come proteggere la propria privacy in hotel con una VPN

L'attivazione di una VPN consente di ottenere una rete privata virtuale, attraverso cui viene creato un tunnel crittografato tra il dispositivo in uso e un server VPN remoto. In questo modo nessuno può avere accesso né alla propria attività web né ai dati eventualmente condivisi online.

Quasi sempre gli hotel in cui si soggiorna propongono una connessione Wi-Fi aperta, con tutti i rischi che questo comporta: dal furto di dati allo spionaggio, sono numerose le criticità che emergono in casi come questi. Da qui la scelta di usare un servizio come una VPN, che consente di risparmiare i propri dati mobili e di mantenere una privacy totale delle informazioni personali.

Per riuscirci, scegli uno dei piani di 2 anni scontati fino al 65% di NordVPN, scarica l'app sul tuo dispositivo e accedi con le tue credenziali. Fatto questo apri la pagina dei server VPN, scegline uno tra i tanti proposti e attendi che la connessione sia attiva.

