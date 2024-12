Scopri la VPN per PC, Mac, iPhone, Android con server in 105 Paesi

Navigare online in maniera sicura è possibile ricorrendo a una rete VPN. Una Virtual Private Network che crea una connessione crittografata tra il dispositivo e un server remoto, nascondendo la tua posizione, proteggendo i dati personali e garantendo la privacy durante la navigazione. ExpressVPN dà la possibilità di usufruire di una rete di questo tipo utilizzando un IP italiano. Ora ExpressVPN è in offerta per 2 anni con 4 mesi in omaggio.

Perché scegliere ExpressVPN

Con ExpressVPN la connessione a internet diventa estremamente più sicura. Una volta selezionato l’IP desiderato dall’apposito menu a tendina, si avrà la possibilità di accedere a tutti i contenuti online sottoposti altrimenti a limitazione. Si possono, infatti, guardare contenuti in streaming, ma anche accedere a ChatGPT o altri strumenti AI dalla rete WiFi dell’università. Il tutto in maniera completamente anonima e sicura. Oltre a poter scegliere quale server utilizzare, ExpressVPN permette di suggerire in automatico il migliore per quella rete per quella specifica connessione.

ExpressVPN, infatti, non raccoglie i dati delle connessioni e ha server sviluppati in maniera tale che a ogni riavvio i dati vengano completamente cancellati. I piani ExpressVPN permettono di cambiare l’indirizzo IP in qualsiasi momento scegliendo sia tra quelli italiani che tra i server disponibili in più di 105 Paesi.

Oltre alla protezione della navigazione e alla garanzia di contare su un protocollo pioneristico, Lightway, che assicura una velocità eccezionale, ExpressVPN mette a disposizione anche funzionalità premium come l’adblock e il Password Manager. Tutto in un unico abbonamento ora in offerta con prezzi scontati e bloccati per due anni.

Scaricando ExpressVPN si ha la possibilità di collegare e utilizzare fino a 8 dispositivi simultaneamente tra PC, Android, Windows, Apple, Linux e molto altro. È possibile provare ExpressVPN per 30 giorni e, se non si è soddisfatti del servizio, ricevere il rimborso completo dell’abbonamento sottoscritto.

