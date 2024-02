Scopri il piacere di imparare una nuova lingua Babbel: sconto del 60% sul piano a vita

Conoscere una nuova lingua apre a un mondo di opportunità in una società globalizzata come la nostra. Non soltanto ti può tornare utile in ambito lavorativo e di studio, ma accresce anche il tuo bagaglio culturale.

Niente lezioni in aule affollate, ma soltanto da casa tramite un PC. Con chi? Tra le tante piattaforme oggi disponibili, spicca Babbel.

Oltre a essere conosciutissima in tutto il mondo per i suoi metodi di insegnamento, offre adesso l'opportunità di acquistare il piano a vita con lo sconto del 60%.

Babbel: accesso illimitato a tutte le risorse con il piano a vita

Scegliendo il piano a vita di Babbel, accederai a tutte le risorse e ai vantaggi dell'app per sempre. Lo sconto sul piano è del 60%, che ti porta a pagare soltanto 239,99 euro.

Gli abbonamenti finora sottoscritti sono oltre 10 milioni, che fanno dell’app la compagna affidabile per chi vuole imparare una nuova lingua.

Il segreto del successo di Babbel è il metodo di insegnamento. I corsi si sviluppano con un team di oltre 150 esperti in didattica.

Le lezioni si focalizzano sulle conversazioni reali, anziché sulle singole parole. In questo modo, potrai mettere subito in pratica nella vita reale la tua esperienza di apprendimento.

Inoltre, con Babbel Live potrai partecipare ai corsi di lingua dal vivo con insegnanti certificati, che rendono il tuo percorso ancora più interattivo.

Ci saranno video-lezioni di lingua online tenuti da insegnanti esperti. Potrai scegliere tra centinaia di lezioni Live e continuare a imparare in autonomia tramite l’app.

Lo sconto del 60% è soltanto per un periodo limitato; quindi, ti consigliamo di acquistarlo prima possibile. Non lasciarti sfuggire questa grande occasione: abbraccia i metodi di studio di Babbel. Clicca sul bottone qui sotto e acquista!

