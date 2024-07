Scopri i RevPoints di Revolut: ecco cosa puoi farci e come possono essere utili

Sei mai stato premiato per spendere i tuoi soldi? Con RevPoints, il programma fedeltà di Revolut, sarà finalmente possibile. Infatti, spendendo con la tua carta di debito Revolut potrai ricevere fino a un punto per ogni euro che avrai speso, a seconda del piano tariffario che avrai attivato.

Come funziona il programma RevPoints di Revolut

Il programma è molto articolato perché, al di là delle tue spese, può premiarti per diverse azioni che farai. Ad esempio, riceverai dei punti anche se attivi la funzione di arrotondamento delle spese dell'app Revolut, mentre potrai completare sfide e altre attività con cui ottenere altri punti bonus.

Ti sarai chiesto cosa potrai farne di questi punti. Presto detto: i punti accumulati possono essere riscattati in diversi modi, ad esempio sconti su soggiorni, esperienze e acquisti online tramite un apposito programma. I punti possono essere anche trasferiti su oltre 30 programmi fedeltà di compagnie aree, accumulando "miglia" senza muoverti di casa. E poi ci sono altri vantaggi che possono riguardare abbonamenti a servizi e molto altro ancora.

I punti guadagnati avranno una validità di 3 anni dalla loro ricezione, dandoti dunque tutto il tempo possibile per accumularli e poi utilizzarli per riscattare ciò che desideri. Il primo passo per cominciare, naturalmente, è aprire un conto Revolut. Scopri tutti i piani tariffari a tua disposizione.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



