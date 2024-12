Scopri come Incogni può migliorare la qualità della tua vita

Viviamo una vita molto frenetica nella quale trovare del tempo libero da dedicare ai propri interessi è sempre molto poco. Quando poi ci si sta rilassando o si è in compagnia ecco che il telefono squilla e riceviamo telefonate da parte di call center o voci automatiche che vogliono venderci prodotti e servizi di vario tipo. Solitamente tutte cose che non ci interessano ma che hanno avuto l’effetto di interrompere quel momento di quiete. Un problema diffuso che sembra impossibile da risolvere. Incogni ha la soluzione ed è in offerta con uno sconto del 50%.

Proteggi i tuoi dati per proteggere il tuo tempo

Con Incogni, in promozione con il 50% di sconto sia per i piani individuali che per quelli familiari e per i gruppi di amici, si ha la possibilità di ricevere meno chiamate, messaggi SMS ed e-mail di spam, di call center e di potenziali truffe telefoniche. Come funziona questo straordinario servizio?

Incogni, infatti, individua i database e gli archivi dei broker nei quali sono salvati i tuoi dati personali e si occupa di farli rimuovere e monitorare che non vengano inseriti nuovamente. In questo modo potrai finalmente dire addio alle telefonate moleste e fastidiose e investire su una maggiore sicurezza.

Con quei dati, infatti, hacker e malintenzionati possono condurre attacchi informatici, campagne di phishing e furto d’identità. Con Incogni si ha un alleato che si occupa al nostro posto di monitorare costantemente il web alla ricerca dei nostri dati sensibili e attivarsi per farli rimuovere.

Una soluzione semplice ma efficace che incide direttamente sulla qualità della vita, liberandola dall’ossessione delle telefonate di telemarketing. Un servizio eccellente in promozione con il 50% di sconto sui piani annuali per dire finalmente addio alle preoccupazioni sulla privacy e sulla ricezione di telefonate, SMS ed e-mail moleste e potenzialmente pericolose.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.