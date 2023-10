SCONTO SHOCK sull'SSD per ECCELLENZA da 1TB di Samsung

L'unità a stato solido Samsung da 1 TB offre una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni ideale per i desktop. Con velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s, questa SSD garantisce un'esperienza di utilizzo veloce ed efficiente. Grazie all'interfaccia SATA 6 Gb/s, questa SSD è compatibile anche con le interfacce SATA 3 Gb/s e SATA 1.5 Gb/s, offrendo flessibilità di connessione a una vasta gamma di dispositivi. Il fattore di forma da 2.5 pollici la rende adatta per l'installazione in molti dispositivi, inclusi desktop e workstation.

Una caratteristica notevole di questa SSD Samsung è la sua capacità disponibile fino a 8 TB, il che la rende adatta per la gestione di carichi di lavoro intensi su PC, workstation e sistemi NAS di alto livello. La sua velocità di lettura e scrittura rapida è particolarmente utile per l'elaborazione di dati e il caricamento veloce di file. Inoltre, il design portatile e affidabile la rende una scelta versatile per una varietà di esigenze di archiviazione, garantendo che i tuoi dati siano accessibili e sicuri. Questa SSD Samsung è un'ottima opzione per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nella gestione dei dati.

L'offerta di Amazon prevede uno sconto maxi sull'SSD di Samsung da 1TB: 48% per un prezzo finale di 51,89€.