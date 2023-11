SCONTO SHOCK sulla Micro SD Kingston da 128GB: prezzo regalato

Kingston Technology Corporation è un'azienda statunitense specializzata nella produzione di dispositivi di memorizzazione e soluzioni per la gestione della memoria. Oggi su Amazon la micro SD Kingston da 128GB con adattatore incluso è in sconto del 42% per un costo finale di 10,45€.

Micro SD Kingston da 128GB ad un prezzo folle

Il marchio Kingston presenta il modello Canvas Select Plus, una scheda di memoria Micro SD con una generosa capacità di archiviazione di 128 GB e un elegante colore nero. Questa scheda offre prestazioni di alto livello con una velocità UHS-I di Classe 10, raggiungendo un'eccezionale velocità di trasferimento fino a 100 MB/s.

Progettata con un'ottimizzazione specifica per l'uso con dispositivi Android, la Canvas Select Plus di Kingston offre una soluzione affidabile per espandere la capacità di archiviazione dei tuoi smartphone e tablet in modo rapido ed efficiente.

La compatibilità di questa scheda è ampia, con supporto per gli standard UHS-I, U1, V10, A1 per capacità comprese tra 32 GB e 128 GB, mentre per le versioni da 256 GB a 512 GB, offre supporto per gli standard UHS-I, U3, V30, A1. La Canvas Select Plus non solo offre spazio generoso per immagini, video e altri dati, ma è anche progettata per resistere alle sfide quotidiane. La sua costruzione resistente la rende adatta a varie situazioni, garantendo che i tuoi preziosi dati siano al sicuro.

In sintesi, la Kingston Canvas Select Plus è una scelta affidabile per chi cerca una scheda Micro SD ad alte prestazioni, ideale per l'uso con dispositivi Android, con una capacità di archiviazione notevole e una robusta resistenza che si adatta a diverse esigenze di archiviazione digitale.

Oggi su Amazon la Micro SD da 128GB di Kingston è in sconto del 42% per un costo finale di soli 10,45€.

