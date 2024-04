microSD da 128GB perfetta per tanti dispositivi al 41% di sconto

La microSD SanDisk da 128GB offre prestazioni eccezionali per l'archiviazione e il trasferimento dei tuoi dati. Grazie alla tecnologia QuickFlow di SanDisk, questa scheda garantisce velocità di offload fino a 190 MB/s, consentendoti di risparmiare tempo durante il trasferimento dei file.

Per massimizzare la velocità di trasferimento, puoi utilizzare la microSD insieme allo SD e microSD PRO-READER di SanDisk Professional (vendute separatamente), assicurandoti di sfruttare appieno le sue capacità. Con una velocità di scrittura fino a 90 MB/s, questa scheda è ideale per riprese ultrarapide, garantendo che tu possa catturare ogni momento senza perdite di tempo.

Inoltre, la microSD è pronta per il 4K UHD, con una classe di velocità UHS 3 (U3) e una classe di velocità video 30 (V30), assicurando una registrazione video di alta qualità senza interruzioni o ritardi. La classe A2 di questa microSD offre prestazioni ottimizzate per il caricamento delle app, consentendoti di eseguire le tue applicazioni in modo fluido e senza intoppi.

La microSD SanDisk da 128GB è la scelta ideale per coloro che cercano una scheda di memoria affidabile e performante. Con la sua velocità di trasferimento rapida e la compatibilità con dispositivi 4K UHD, questa scheda offre tutto ciò di cui hai bisogno per catturare, archiviare e condividere i tuoi ricordi digitali.

Su Amazon, oggi, la microSD SanDisk viene messa in sconto del 41% per un prezzo finale d'acquisto di 23,28€.