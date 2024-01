SCONTO SHOCK sul Motorola G13: smartphone a 98€ (-48%)

Il Motorola G13 si distingue come uno smartphone Android completo, che offre un'esperienza all'altezza dei dispositivi più avanzati sul mercato. Il suo display Touchscreen da 6.5 pollici è un vero punto di forza, con una risoluzione di 1600 x 720 pixel, che assicura immagini chiare e dettagliate per un'esperienza visiva coinvolgente.

In termini di funzionalità, il Moto G13 non delude, offrendo un modulo LTE 4G che garantisce un trasferimento dati veloce e una navigazione in internet senza interruzioni. La connettività Wi-Fi e il GPS integrato ampliano le possibilità di connessione e navigazione, consentendo un accesso senza soluzione di continuità alle risorse online e alla geolocalizzazione.

Ma ciò che rende veramente eccezionale il Motorola Moto G13 è la sua fotocamera da 50 megapixel, che consente di catturare immagini straordinarie con una risoluzione sorprendente di 8165 x 6124 pixel. La possibilità di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920 x1 080 pixel aggiunge un'altra dimensione alla tua esperienza multimediale, consentendoti di catturare momenti indimenticabili con una qualità cristallina.

Nonostante le sue potenti funzionalità, il Moto G13 rimane sorprendentemente sottile, con uno spessore di soli 8.2mm, rendendolo comodo da tenere in mano e facile da trasportare ovunque tu vada. Uno smartphone ad un prezzo davvero super accessibile e con funzionalità molto interessanti e all'avanguardia.

