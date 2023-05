SCONTO SHOCK Amazon sul Samsung Galaxy Tab S8 (-256€)

Non è vero che per un tablet di qualità bisogna guardare obbligatoriamente in casa Apple. Il Samsung Galaxy Tab S8 ne è la prova: è un dispositivo top di gamma, ideale tanto per l'intrattenimento quanto per la produttività. E oggi è anche in super promo su Amazon: il prezzo di listino di 899€ è solo un ricordo con lo sconto del 28%. Aggiungilo ora al carrello a soli 643€, spedizione inclusa.

Samsung Galaxy Tab S8: oggi è il giorno giusto per acquistarlo (su Amazon)

Quello di Samsung è un tablet completo, pensato per qualsiasi attività e situazione. Lo schermo LCD sAMOLED da 11 pollici WQXGA (2560x1660 pixel) con refresh rate a 120Hz è brillante, con colori definiti. Guardare i contenuti è come assistere ad uno spettacolo, e puoi anche prendere appunti con la S Pen a bassissima latenza.

Lo stylus è l'ideale con livelli impressionanti di controllo. Utilizza l'app Clip Studio Paint, creata per i creativi. Con la S-Pen ti sembrerà di tenere un vero pennello tra le mani, così potrai dare vita alla tua immaginazione.

La nuovissima S Pen con attacco magnetico sul retro del dispositivo per la ricarica! Scrivi, prendi appunti, scarabocchia e metti nero su bianco tutte le tue idee con la S Pen a bassissima latenza. Mille strumenti in uno, la nuova S Pen del tablet Android S8 ti regala livelli impressionanti di controllo.

A spiccare è anche la doppia fotocamera anteriore (grandangolare + ultra-grandangolare), che offre un eccezionale campo visivo, per video 4K sempre al massimo della qualità. L'inquadratura automatica (come la funzione Center Stage degli iPad di Apple) mette sempre al centro i soggetti che parlano. Che siano videochiamate con amici e parenti o videocall di lavoro, la qualità sarà impeccabile.

Per concludere, le prestazioni in generale sono di un livello superiore. È un top di gamma a tutti gli effetti, forse uno dei pochi tablet a poter davvero rivaleggiare con gli iPad di Apple.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.