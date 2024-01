SCONTO IMPERDIBILE sull'SSD portatile da 1TB di Samsung (-45%)

L'unità a stato solido Samsung T7 è una soluzione avanzata di archiviazione digitale con una capacità di 1 TB e interfaccia USB 3.0. Progettata per offrire prestazioni eccezionali, questa unità presenta una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, che è 9.5 volte più veloce rispetto a un tradizionale Hard Disk Drive.

L'interfaccia di connettività è implementata attraverso USB 3.2 Gen 2, che offre velocità fino a 10 Gbps ed è retrocompatibile. Questa versatilità consente un collegamento rapido e affidabile a una varietà di dispositivi.

La T7 è caratterizzata da una robusta scocca in metallo che le conferisce una durabilità notevole, permettendole di sopportare cadute fino a 2 metri di altezza. La sicurezza è un elemento prioritario, e l'unità offre opzioni avanzate come la crittografia hardware AES a 256 bit e la protezione con password opzionale.

Compatibile con diversi dispositivi, tra cui i televisori, l'installazione è agevolata dall'interfaccia USB di tipo C. La confezione include cavi USB di tipo C sia per connessioni C a C che per C a A. Per quanto riguarda i sistemi operativi supportati, la T7 è compatibile con Windows 7 e versioni successive, Mac OS X 10.10 e versioni successive, Android 5.1 e versioni successive.

