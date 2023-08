Sconto GIGLIO Sorgenia: risparmio annuo di 30 euro su gas e luce

Bollette di luce e gas troppo care? Passa a Sorgenia e approfitta dello sconto GIGLIO per risparmiare ancora di più.

La fornitura di materia prima arriva direttamente da fonti rinnovabili ufficialmente riconosciute, cosa di non poco conto.

Per quanto riguarda lo sconto, si tratta di un risparmio di 30 euro per i primi 12 mesi di fornitura. Se cercavi un fornitore per risparmiare, lo hai trovato.

Con sconto GIGLIO Sorgenia risparmi 30 euro all’anno

Sorgenia opera nel mercato libero, quindi offre ai propri clienti prezzi indicizzati soggetti a modifiche. Ma, al di là di questo, mette a disposizione un’app e un sito Web che consente di visualizzare le fatture con estrema facilità.

Come detto in precedenza, l’energia distribuita da Sorgenia arriva esclusivamente da fonti rinnovabili e certificate italiane. Se opti per luce o gas o per entrambi, contribuirai a far crescere una foresta.

Il principale piano tariffario è Next Energy Sunlight, che puoi sottoscrivere direttamente online. Questo piano ti consente di acquistare energia elettrica a prezzi all’ingrosso in base agli indici che vengono stabiliti da ARERA.

Dovrai pagare soltanto un supplemento aggiuntivo di 0,01 €/kWh il primo anno e di 0,03 €/kWh dal secondo anno in poi, sempre in base al tuo consumo.

E per il gas? Segue sempre il prezzo indicizzato, con maggiorazione di € 0,15/Smc il primo anno e di € 0,20/Smc dal secondo anno in poi.

Altri costi fissi sono quelli inerenti alla vendita e al marketing di entrambe le forniture. Nello specifico, per l’energia elettrica pagherai 91,2 euro/POD all'anno, mentre per il gas 114 euro/PDR all'anno.

Per ottenere lo sconto di 30 euro, durante la procedura di abbonamento al servizio di fornitura ricorda di inserire il codice “GIGLIO”.

