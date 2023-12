SCONTO ghiotto per l'Altoparlante Bluetooth Tribit col COUPON di dicembre!

Se la musica è la tua passione, non puoi fare in meno di portarla sempre con te ovunque andrai, come ad esempio nelle gite fuori porta, o magari a una festa con gli amici, oppure mentre ti stai allenando. Ebbene, gli altoparlanti Bluetooth servono esattamente a questo! E da oggi puoi acquistarne uno con uno sconto ottimo grazie al coupon!

Infatti oggi puoi acquistare in offerta su Amazon niente meno che l'Altoparlante Bluetooth Tribit a solo 89,99€ con uno sconto di 30€ sul totale se applicherai il coupon di dicembre.

La TUA musica ovunque vuoi

La qualità audio a 360° è ad alta fedeltà. La Tribit StormBox Pro non ha infatti eguali in termini di volume e qualità del suono sugli altoparlanti Bluetooth e offre un suono completo a 360° senza pari.

Inoltre la tecnologia XBass offre allo StormBox Pro bassi particolarmente ricchi e profondità voluminose. Per un altoparlante di queste dimensioni, il basso è unico. Anche la qualità della connettività è estrema, grazie Bluetooth 5.3. Infine la durata della batteria estremamente lunga, e ha anche funzione power bank. Può durare fino a 24 ore a seconda del volume!

