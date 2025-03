Sconto esagerato di 280€ per il notebook Lenovo IdeaPad 3 con AMD Ryzen 7

Se vuoi acquistare un notebook che sia performante e compatto senza spendere un patrimonio allora sei nel posto giusto. Dai un'occhiata a questa ottima occasione che abbiamo scovato. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Lenovo IdeaPad 3 a soli 499 euro, invece che 779 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori ma uno sconto del 36% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare la bellezza di 280 euro sul totale. Non è chiaramente un'offerta che potrà durare molto per cui sii rapido. Inoltre questa promozione ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Lenovo IdeaPad 3: potente e ora a buon prezzo

Indubbiamente ciò che rende uno dei migliori acquisti di oggi il notebook Lenovo IdeaPad 3 è il suo rapporto qualità prezzo, difficile da battere. Si presenta con l'ottimo processore AMD Ryzen 7 5700U che insieme ai suoi 8 GB di RAM garantisce performance eccezionali per qualsiasi carico di lavoro. Inoltre c'è la scheda grafica integrata AMD Radeon e Windows 11 come sistema operativo.

Puoi goderti inoltre un generoso SSD da 512 GB che ti consente di archiviare quello che desideri senza problemi. È dotato di una bella tastiera con retroilluminazione, tasti distanziati bene, touch pad e tastierino numerico. È sottile e leggero e gode di un display da 15,6 pollici antiriflesso dai colori vivaci e una bassa emissione di luce blu. Inoltre possiede il riconoscimento d'impronte e il riconoscimento facciale per una maggiore sicurezza. Potrai avvalerti di porte USB veloce, HDMI e slot per scheda SD.

Insomma una vera forza che oggi puoi avere a un prezzo decisamente più basso. Quindi non perdere l'occasione. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Lenovo IdeaPad 3 a soli 499 euro, invece che 779 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

