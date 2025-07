Lenovo IdeaPad 3 con Ryzen 7 a un PREZZACCIO su Amazon

Se vuoi acquistare un notebook dalle ottime prestazioni senza dovere spendere un patrimonio avvaliti di questa promozione che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello Lenovo IdeaPad 3 con Ryzen 7 a soli 399 euro, invece che 499 euro.

Sul prezzo di listino c'è dunque uno sconto del 20% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare bene 100 euro sul totale. Non è un'occasione che si trova tutti i giorni e infatti siamo di fronte al minimo storico finora registrato su Amazon. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Lenovo IdeaPad 3: a questa cifra è da prendere al volo

Non c'è che dire, per la cifra con cui puoi portarti a casa oggi il notebook Lenovo IdeaPad 3, è sicuramente una delle migliori offerte nella categoria. Siamo davanti a un fantastico computer portatile con un display generoso da 15,6 pollici dotato di risoluzione FHD 1920 x 1080 p. Ha una tastiera con retroilluminazione intelligente e tastierino numerico. Pannello IPS con luminosità massima di 300 nit antiriflesso e bassa emissione di luce blu.

A bordo troviamo il potente processore AMD Ryzen 7 5700U che garantisce ottime prestazioni e che viene supportato da 8 GB di RAM e c'è poi la scheda grafica AMD Radeon. Mentre come storage di archiviazione troviamo un SSD da 512 GB che ti permette di lavorare velocemente e in sicurezza. Potrai avvalerti di due porte USB 3.0 per trasferimenti veloci e di una porta HDMI per collegare il secondo monitor. Inoltre non dimentichiamo che troverai già installato Windows 11 Home.

Un'ottima offerta da non farsi scappare assolutamente. Quindi prima che sia tardi e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo Lenovo IdeaPad 3 con Ryzen 7 a soli 399 euro, invece che 499 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.