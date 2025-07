Surface Laptop 5G: annunciato il nuovo notebook di Microsoft, tutti i dettagli

Microsoft ha presentato il nuovo Surface Laptop 5G, un dispositivo che segna un importante passo avanti nel segmento dei laptop professionali, unendo design raffinato, potenza di calcolo e innovazione nelle soluzioni di connessione.

Questo nuovo modello si propone come punto di riferimento per chi necessita di operare senza vincoli di spazio e senza dipendere esclusivamente da reti Wi-Fi.

Connettività 5G avanzata

Il Surface Laptop 5G si distingue immediatamente per la sua capacità di offrire una connettività 5G avanzata, integrando un sofisticato dynamic antenna system composto da sei antenne strategicamente disposte nella parte superiore del dispositivo.

Questa soluzione tecnica non solo ottimizza la ricezione del segnale, ma minimizza anche le interferenze, assicurando prestazioni elevate in qualsiasi contesto operativo.

Supporto per le eSIM

Il nuovo laptop di Microsoft supporta sia le tradizionali nano SIM fisiche sia le più moderne eSIM virtuali, offrendo agli utenti la massima flessibilità nella gestione delle connessioni. Il sistema è progettato per passare in modo intelligente e automatico tra Wi-Fi e rete cellulare, garantendo una continuità operativa anche quando ci si sposta tra ambienti con diverse disponibilità di rete.

Un valore aggiunto per chi lavora spesso fuori ufficio è la funzionalità hotspot mobile, che consente di condividere la connessione con altri dispositivi, rivelandosi preziosa durante trasferte o situazioni di emergenza.

Materiali innovativi

Un altro elemento distintivo del Surface Laptop 5G è la scelta dei materiali: il telaio è realizzato con un innovativo multi layered laminate, una soluzione che permette di coniugare leggerezza e robustezza, caratteristiche tipiche della gamma Surface, con la necessità di garantire il passaggio ottimale delle onde radio. Questo materiale avanzato testimonia l’attenzione di Microsoft non solo all’estetica e alla portabilità, ma anche all’efficienza tecnologica.

Prestazioni, configurazione e prezzi

Sul fronte delle prestazioni, il nuovo laptop si posiziona come un vero Copilot+ PC, grazie all’integrazione della più recente piattaforma Intel Core Ultra 200 Series. In particolare, la presenza di una potente NPU Intel (Neural Processing Unit) consente di sfruttare funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, come Recall e Click to Do.

La configurazione base del Surface Laptop 5G include un processore Core Ultra 5, 256GB di SSD e 16GB di RAM, con un prezzo di partenza fissato a 1.799 dollari. Questo posizionamento rende il dispositivo particolarmente interessante per aziende di ogni dimensione che cercano un equilibrio tra prestazioni, mobilità e innovazione. La data di lancio è fissata per il prossimo 26 agosto.