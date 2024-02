SCONTO ENORME sullo Xiaomi Redmi 12 su eBay: DOPPIA PROMOZIONE

Il Redmi 12 è un smartphone Android di buon livello, fortemente votato all'imaging, in grado di soddisfare anche l'utente più esigente. Sorprende il display Touchscreen da 6.79 pollici che pone questo Redmi al vertice della categoria. La risoluzione di 2460 x 1080 pixel assicura una qualità visiva nitida e dettagliata.

Sul versante delle funzionalità, a questo Redmi 12 non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-Fi e il GPS integrato.

Questo Redmi 12 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel. Tale fotocamera permette al Redmi 12 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165 x 6124 pixel e di registrare video in full HD alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel. La qualità delle immagini e dei video catturati con questo dispositivo è sorprendente, offrendo dettagli nitidi e colori vividi.

Lo spessore di soli 8.2mm è contenuto e rende questo Redmi 12 molto interessante per chi cerca un dispositivo leggero e maneggevole, senza sacrificare le prestazioni e la qualità dell'esperienza utente. Questo smartphone, dunque, si presenta come una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo versatile e performante.

Su eBay, oggi, è presente una doppia offerta sullo Xiaomi Redmi 12: sconto attivo del 38% al quale vanno sommati 5€ con il coupon PSPRFEB24 per un prezzo totale di 138€.