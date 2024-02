Sconto del 95% su Mondly per imparare 41 lingue A VITA

Imparare una nuova lingua o perfezionare le tue conoscenze linguistiche è un obiettivo che puoi raggiungere facilmente e divertendoti con Mondly, grazie anche allo sconto del 95%.

Questa app premiata e apprezzata da oltre 110 milioni di utenti ti offre la possibilità di accedere a vita a 41 lingue diverse per soli 99,99 euro invece di 1999,99 euro. Si tratta di un’offerta limitata nel tempo, da non perdere se vuoi arricchire il tuo curriculum e ampliare i tuoi orizzonti culturali.

Mondly: piano a vita con lo sconto del 95%

Mondly è un’app per l’apprendimento delle lingue che si basa su metodi innovativi e efficaci. Con questa applicazione, non dovrai studiare noiosi vocabolari, ma imparerai le frasi più usate nella vita reale, in modo da poter conversare con facilità e naturalezza.

Mondly ti farà ascoltare le voci di madrelingua professionisti, per farti acquisire una pronuncia perfetta e un accento autentico. Inoltre, ti farà esercitare in situazioni realistiche, grazie al chatbot con riconoscimento vocale e alle lezioni in realtà aumentata, che ti faranno sentire come se fossi in un paese straniero.

Mondly ti consente di memorizzare le informazioni in modo duraturo, grazie al sistema di ripetizione personalizzato, che ti riproporrà le parole e le frasi al momento giusto.

Ma c’è di più: avrai anche accesso a funzionalità extra gratuite, come Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e molto altro ancora.

La piattaforma ti permette di imparare una nuova lingua in modo rapido e divertente, grazie alla scienza neurale e alle tecnologie all’avanguardia che sfrutta.

Unisciti alla community di Mondly e approfitta dello sconto del 95% sul piano Premium a vita, che ti darà accesso a 41 lingue senza abbonamento e senza costi aggiuntivi nascosti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.