SCONTO del 58% per le cuffie Bluetooth (su Amazon)

Questo si che è uno sconto davvero folle. Oggi puoi acquistare su Amazon le comode e pratiche cuffie Bluetooth con lo sconto del 58%, questo significa che le paghi molto meno della metà.

Difatti dal costo di partenza di 49,99 euro tu ora le paghi solamente 20,99 euro. Questo significa che risparmi ben 30 euro.

Cuffie Bluetooth: 40 ore di riproduzione e doppio display a LED

Le cuffie Bluetooth che ti proponiamo oggi sono dotate di un chip Bluetooth 5.3. Ciò ti garantisce una connessione più stabile, minore latenza e minor consumo energetico durante la trasmissione dei dati. Quando queste vengono estratte dalla scatola di ricarica si collegano automaticamente al dispositivo precedentemente accoppiato. Sono in grado di raggiungere tutti i dispositivi abilitati fino a una distanza di 15 metri.

Utilizzano altoparlanti professionali da 13 mm, offrono un fantastico suono coinvolgente con bassi profondi, medi pastosi e alti nitidi. Riesce a captare la tua voce con maggiore precisione anche in un ambiente affollato e con il doppio microfono crea un suono avvolgente e calibrato sul tuo orecchio. Ti faranno letteralmente immergere nella tua musica e nei tuoi film preferiti.

Ma non finisce di certo qui perché questi auricolari sono stati progettati con un display digitale a LED. Questo ti consentono di conoscere l'energia residua della custodia di ricarica e lo stato di carica degli auricolari in tempo reale. Gli auricolari wireless offrono 8 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 40 ore di riproduzione con la custodia di ricarica.

Inoltre adottano la tecnologia touch avanzata. È possibile alzare/abbassare il volume, passare alla canzone precedente/successiva, rispondere/rifiutare il telefono e attivare l'assistente vocale senza utilizzare il telefono. E poi queste cuffie sono progettate per adattarsi comodamente alle orecchie. Pesano solo 3,8 grammi ciascuna e la custodia di ricarica solamente 40 grammi.

Le cuffie Bluetooth sono ergonomiche e dotate di 3 tappi (S/M/L) in silicone. I cuscinetti sono comodissimi, progettati per diverse forme di orecchio per garantire una comoda vestibilità. Sono inoltre impermeabili IP7.

Cosa stai aspettando? Un prezzo così basso non torna. Prendile ora a soli 20,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.