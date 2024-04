Sconti ESCLUSIVI sui prodotti Trust alla Gaming Week di Amazon!

Se sei un appassionato di tecnologia e gaming, non puoi perderti le incredibili offerte sui prodotti Trust e Trust Gaming durante la GAME WEEK di Amazon. Abbiamo selezionato per te una serie di prodotti di alta qualità, perfetti per migliorare la tua esperienza di gioco e rendere il tuo setup ancora più professionale. Approfitta di questi sconti esclusivi e prenditi cura del tuo equipaggiamento gaming con Trust!

Mouse e Tastiera Gaming a 20€

Il Trust Gaming GXT 838 Azor è un set mouse e tastiera progettato per offrire prestazioni elevate durante le tue sessioni di gioco. Con layout italiano QWERTY, anti-ghosting, tastiera retroilluminata LED RGB e mouse gaming con sensore da 800-3000 DPI, questo set ti permette di giocare con precisione e comfort.

Microfono professionale

Il Trust Gaming GXT 255+ Onyx è un microfono professionale con braccio, ideale per podcasting, streaming, registrazione e trasmissioni. Dotato di motivo cardioide, filtro pop, LED e connessione USB, offre una qualità audio cristallina e una grande versatilità d'uso.

Cuffie Gaming Leggere a 16€

Le Trust Gaming GXT 415 Zirox sono cuffie gaming leggere con driver da 50 mm, perfette per PC, Xbox, PS4, PS5, Switch e dispositivi mobili. Con jack audio da 3.5 mm, cavo da 2m e microfono integrato, ti permettono di immergerti completamente nel mondo del gaming con un audio nitido e potente.

Mouse Gaming Wireless a 19€

Il Trust Gaming GXT 110W Felox è un mouse gaming wireless ricaricabile, dotato di 80 ore di autonomia, sensore da 800-4800 DPI, illuminazione LED e 6 pulsanti programmabili. Con un design ergonomico e prestazioni affidabili, è perfetto per lunghe sessioni di gioco senza interruzioni.

Sedia da Gaming

La Trust Gaming GXT 708R Resto è una sedia gaming 360° con cuscini rimovibili e regolabile in altezza. Con un design ergonomico e confortevole, è ideale per lunghe sessioni di gioco o lavoro alla scrivania. Il suo colore rosso vivace aggiungerà un tocco di stile al tuo setup gaming.

Non lasciarti sfuggire queste incredibili offerte e migliora la tua esperienza di gioco con Trust durante la GAME WEEK di Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.