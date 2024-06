Sciopero Samsung: salari e bonus i temi della protesta storica

Per la prima volta nella sua storia, i lavoratori di Samsung Electronics in Corea del Sud hanno organizzato uno sciopero. Il 7 giugno 2024, numerosi dipendenti hanno deciso di incrociare le braccia, utilizzando le ferie retribuite per protestare contro le proposte dell'azienda riguardo salari e bonus. Questo evento segna una svolta storica per l'azienda tecnologica sudcoreana.

Le trattative tra la dirigenza di Samsung e i sindacati dei lavoratori, iniziate a gennaio, non sono riuscite a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti. I sindacati chiedono aumenti salariali più consistenti e bonus più elevati, mentre la proposta di Samsung prevede un incremento del 6,5% e un bonus del 200%. Questo divario tra le aspettative dei lavoratori e l'offerta aziendale ha portato alla decisione di scioperare.

Nonostante l'evento, l'impatto sulla produzione è stato minimo, secondo quanto riportato da TrendForce. Circa una decina di lavoratori hanno manifestato davanti alla sede centrale di Samsung a Seul, scandendo slogan per il "rispetto del lavoro" e criticando le proposte dell'azienda, ritenute insufficienti.

L'impatto sulla produzione dello sciopero dei lavoratori Samsung

Sebbene il numero di partecipanti fosse limitato, il significato dello sciopero è stato notevole, poiché rappresenta la prima protesta di questo tipo nella storia dell'azienda. Samsung ha dichiarato che lo sciopero non ha avuto alcun effetto sulle attività produttive o commerciali.

L'azienda ha spiegato che il tasso di utilizzo delle ferie retribuite il 7 giugno è stato inferiore rispetto all'anno precedente, minimizzando così l'impatto della protesta. Inoltre, Samsung ha riaffermato il proprio impegno nel dialogo con le organizzazioni dei lavoratori, sottolineando la volontà di continuare le trattative per trovare una soluzione condivisa.

La situazione rimane incerta. I sindacati non escludono ulteriori azioni di protesta se le loro richieste non verranno accolte. Lo sciopero del 7 giugno rappresenta un evento storico per Samsung Electronics e potrebbe avere conseguenze significative sul panorama lavorativo in Corea del Sud. La capacità dei lavoratori di organizzarsi e protestare potrebbe influenzare le future negoziazioni tra i dipendenti e altre grandi aziende tecnologiche del paese.