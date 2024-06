Licenziamenti in Microsoft: record di profitto ma tagli al personale

Microsoft ha recentemente annunciato licenziamenti significativi, nonostante abbia registrato risultati finanziari eccezionali nel terzo trimestre. L'azienda prevede di tagliare circa 1.000 posti di lavoro in diverse unità aziendali, evidenziando una strategia apparentemente contraddittoria tra crescita dei profitti e riduzione del personale.

I tagli interesseranno diverse aree dell'azienda. Il gruppo Mixed Reality, che è stato recentemente ristrutturato, subirà una riduzione del personale. Nonostante questo, Microsoft ha confermato il suo impegno per il programma IVAS del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, continuando a investire nell'hardware per la realtà mista e nell'HoloLens 2.

Altri reparti non sono stati risparmiati: i licenziamenti di gennaio 2024 hanno coinvolto circa 1.000 dipendenti, mentre quelli di dicembre 2023 su LinkedIn hanno interessato ulteriori 400 lavoratori. All'inizio del 2023, il settore Windows ha visto la perdita di ben 10.000 posti di lavoro, segno di una tendenza di lungo periodo alla razionalizzazione delle risorse umane.

Le ragioni di questi tagli sono molteplici. In primo luogo, c'è stato un aumento significativo delle spese per l'intelligenza artificiale. Microsoft ha annunciato un investimento previsto di oltre 50 miliardi di dollari in questo settore. Il CFO Amy Hood ha spiegato che tali spese sono destinate a "scalare la nostra infrastruttura AI", indicando un chiaro indirizzo strategico verso l'espansione delle capacità dell'azienda nell'ambito dell'intelligenza artificiale.

Necessità di ridurre i costi

Un'altra motivazione dietro i licenziamenti è la necessità di ridurre i costi. L'aumento delle spese per l'IA deve essere compensato, e la riduzione del personale sembra essere una delle misure adottate per raggiungere questo obiettivo.

L'adozione dell'IA sta suscitando dibattiti riguardo al suo impatto sull'occupazione. Alcuni ritengono che l'intelligenza artificiale porterà alla perdita di posti di lavoro, mentre altri credono che creerà nuove opportunità lavorative. Secondo i dati di Challenger, Gray & Christmas, l'IA è stata la causa di 800 licenziamenti solo ad aprile 2024.

Nonostante una situazione economica complessivamente positiva, il settore tecnologico continua a vedere un elevato numero di tagli al personale. Il sito Layoffs.fyi riporta che quasi 90.000 persone sono state licenziate nel settore tecnologico nel 2024, in contrasto con l'andamento positivo del mercato del lavoro negli Stati Uniti.

Un altro elemento che emerge è la disparità salariale tra i dirigenti e i dipendenti. Nel 2023, la retribuzione degli amministratori delegati delle società S&P 500 è aumentata del 13%, mentre la retribuzione mediana dei dipendenti è cresciuta solo del 4,1%. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha guadagnato circa 48,5 milioni di dollari nel 2023, mentre la retribuzione mediana dei dipendenti Microsoft era di 193.770 dollari all'anno.