Schlatter Industries riprende le attività dopo un attacco hacker

Schlatter Industries, azienda svizzera specializzata nella produzione di macchine per saldatura e tessitura, ha ripreso le sue attività a pieno regime dopo essere stata colpita da un attacco ransomware il 9 agosto.

Per dieci giorni, l'azienda ha operato con una rete informatica limitata, il che ha provocato ritardi in alcuni progetti, in particolare nel reparto di saldatura. L'interruzione ha avuto un impatto significativo sulla produzione, causando il rinvio di alcune consegne e rallentando le operazioni aziendali.

L'attacco ransomware ha criptato i dati di Schlatter Industries, impedendo l'accesso agli stessi fino al pagamento di un riscatto richiesto dai criminali informatici. Sebbene l'azienda stia collaborando con esperti esterni per gestire la situazione e valutare l'entità del danno, rimangono ancora dubbi sull'eventuale furto di dati sensibili. Le autorità svizzere sono state coinvolte nelle indagini, ma l'identità degli autori dell'attacco non è stata ancora rivelata.

Attacco hacker a scopo economico: la Svizzera ha tremato

A seguito dell'incidente, Schlatter Industries prevede di registrare risultati finanziari annuali significativamente inferiori rispetto a quelli dell'anno precedente. L'azienda si trova ora a dover recuperare il tempo perso, lavorando per ripristinare le normali operazioni e recuperare i ritardi accumulati.

Secondo gli esperti, l'attacco è stato probabilmente motivato da ragioni economiche, poiché i prodotti di Schlatter Industries, non essendo considerati strategici, rendono improbabile un attacco con finalità politiche da parte di stati esteri. Questo tipo di attacco dimostra come anche aziende che non operano in settori considerati critici possano diventare vittime di criminali informatici interessati principalmente a guadagni finanziari.

L'attacco ransomware subito da Schlatter Industries evidenzia l'importanza di investire nella sicurezza informatica per proteggere le aziende di qualsiasi dimensione. Le imprese devono implementare soluzioni avanzate di sicurezza, educare i dipendenti sui rischi informatici e sviluppare piani di emergenza per affrontare possibili attacchi. Inoltre, mantenere aggiornati i sistemi operativi e i software è fondamentale per prevenire vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate dai criminali informatici.