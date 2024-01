Scheda SD al 45% di sconto: Amazon lancia la promo sul prodotto SanDisk

Una scheda SD è un tipo di memoria flash che viene utilizzato per archiviare e trasferire dati digitali. Oggi, su Amazon, la scheda SD di SanDisk è in maxi sconto del 45% per un costo finale di 24,49€.

128GB in più al 45% di sconto con la scheda SD SanDisk in promozione

La scheda SD SanDisk da 128 GB è un'affidabile soluzione di archiviazione per tablet, smartphone e fotocamere, con una capacità generosa per la conservazione di dati, foto e video. Grazie alla tecnologia QuickFlow di SanDisk, questa scheda offre velocità di offload fino a 180 MB/s, consentendo un trasferimento rapido dei file e un notevole risparmio di tempo.

Per ottenere prestazioni ottimali, è consigliato l'utilizzo con SD e microSD PRO-READER di SanDisk Professional (vendute separatamente). La scheda assicura una velocità di scatto fino a 90 MB/s, con una velocità di lettura che raggiunge i 180 MB/s. Ideale per la ripresa di video in 4K UHD e per scattare foto in sequenza in modalità "burst", permette di catturare momenti cruciali con straordinaria chiarezza.

La scheda è classificata con una classe di velocità UHS 3 (U3) e una classe di velocità video 30 (V30), garantendo la registrazione fluida e senza interruzioni dei video. Realizzata e testata per funzionare in condizioni estreme, è impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X, assicurando durabilità e affidabilità anche nelle situazioni più impegnative.

Con questa scheda, SanDisk offre una soluzione di archiviazione avanzata per coloro che cercano prestazioni elevate e affidabilità in ogni situazione. Al 45% di sconto, poi, questo prodotto diventa davvero imperdibile e da non lasciarsi scappare.

Amazon, oggi, applica un mega sconto del 45% sulla scheda SD che viene venduta al costo finale di 24,49€. Approfittane adesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.