Scegli pCloud con il 60% di sconto sul piano a vita da 5 TB per tutta la famiglia

Il cloud storage a vita di pCloud è ancora più conveniente grazie all'offerta a tempo disponibile in questo momento. I clienti che scelgono di attivare ora il piano Family da 5 TB a vita di pCloud hanno diritto infatti ad uno sconto del 60% sul prezzo ufficiale, con un consistente risparmio di ben 880 euro. Grazie alla promozione che premia il ritorno a scuola, il piano Family che dà accesso fino a 5 utenti costa 589 euro, una somma da versare come pagamento unico per avere diritto all'accesso a vita ad un cloud storage di 5 Terabyte.

Il cloud storage sicuro, flessibile e conveniente di pCloud

Il cliente che decide di attivare uno dei piani di storage di pCloud ottiene in cambio la possibilità di conservare i propri file in un luogo sicuro a cui accedere da qualsiasi dispositivo e da qualunque luogo. Inoltre, poiché pCloud ha sede in Svizzera, i file degli utenti rientrano sotto la tutela della legge federale svizzera sulla protezione dei dati, che ad oggi è una delle più rigorose al mondo in fatto di privacy.

Tutti i dati conservati su pCloud sono memorizzati in un data center sicuro e certificato ubicato nell’Unione Europea. Sempre sul fronte della sicurezza, pCloud garantisce che le informazioni archiviate sui propri server sono protette dalla più avanzata crittografia TLS/SSL lato client. Questo vuol dire che solo il legittimo proprietario ha le chiavi per la decifratura dei file.

Con il cloud storage l'utente non deve portarsi dietro PC, hard disk o altri supporti di memoria, nemmeno se ha necessità di condividere file di grandi dimensioni. Il servizio di pCloud consente infatti di conservare e condividere i contenuti digitali troppo grandi da poter inviare come allegati via email.

Ultima, ma non meno importante, è la possibilità che colleghi, amici e familiari possono aggiungere documenti, foto e quant'altro alle cartelle in cloud senza visualizzare gli altri file presenti, quindi nel massimo rispetto della privacy. Attivare pCloud non è quindi solo conveniente, ma è anche una scelta volta ad avere il massimo della flessibilità e della sicurezza.

