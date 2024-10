SanDisk Portable: SSD 1TB velocissimo per archiviare quello che vuoi (-43%)

Hai talmente tanti file nel tuo computer che sta cominciando a diventare lento e non sai come raccapezzarti? Allora non perdere questa straordinaria occasione e risolvi questo problema. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello l'SSD da 1 TB SanDisk Portable a soli 77,99 euro, invece che 134,99 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT24 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso già applicato del 39% sul prezzo originale più di un ulteriore sconto con il codice segreto per un risparmio totale di 57 euro. Non ci sono dubbi, a questa cifra è da prendere all'istante. Siamo di fronte a un dispositivo pazzesco che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve a portata di mano e di alleggerire notevolmente il tuo computer.

SanDisk Portable: eccezionale e a prezzo conveniente

SanDisk Portable è uno straordinario SSD che con la sua capienza da 1 TB ti permette di tenere all'interno cartelle piene zeppe di file e anche programmi pesanti. Potrai così togliere tanti dati dal tuo computer e renderlo più veloce. Allo stesso tempo avrai a portata di mano tutti i file importanti che desideri e li puoi trasferire da un posto all'altro.

Grazie all'interfaccia USB-C 3.2 Gen 2 potrai trasferire file fino a 800 MB/s e vederli quindi nella cartella di destinazione appena fai clic. Ha inoltre un design estremamente compatto, sottile, con un peso di circa 40 grammi e nello stesso tempo robusto. È resistente alle cadute ed è dotato di un pratico laccetto che ti permette di agganciarlo ad esempio a uno zaino.

Si tratta di un'ottima promozione e oggi lo potrai avere a molto meno del suo prezzo. Dunque non aspettare che sia tardi e le unità disponibili spariscano. Vai subito su eBay e acquista il tuo SSD da 1 TB SanDisk Portable a soli 77,99 euro, invece che 134,99 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT24 al momento del pagamento. Ordinalo ora per riceverlo a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.