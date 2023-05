Samsung T7 Portable SSD da 500 GB: SCONTO ENORME su Amazon per l'SSD esterno

Lo spazio sui nostri computer è di un'importanza cruciale in questa era sempre più digitale, dove ci troviamo a gestire una mole di dati incredibile, e a doverli avere sempre a portata di mano. Questo spazio rischia quindi di non essere abbastanza, sia nei casi in cui dobbiamo archiviare foto, musica o altro, oppure installazioni di vario genere, o ancora quando lo spazio per una nostra console da gaming è troppo poco. Ad aiutarci in questi casi, un'unità SSD esterna portatile è praticamente indispensabile, e Samsung lo sa bene, per questo ci propone prodotti come l'SSD esterno T7 Portable.

Se siete alla ricerca di un dispositivo simile, sappiate che su Amazon da oggi potrete acquistare in offerta l'SSD esterno Samsung T7 Portable da 500GB a soli 59,00€, con uno sconto del 31% sul totale.

SSD esterno Samsung T7 Portable 500GB: spazio veloce

Stiamo parlando di un prodotto che oltre al nome, ci mette i fatti. Un disco rigido da 3.5 pollici, di colore rosso, con interfaccia USB 3.2 Gen 2 (fino a 10 Gbps), retrocompatibile con 2.0 e precedenti. Inoltre il prodotto è compatibile con tutti i tipi di dispositivi desktop, console, PC fissi, portatili, e anche smartphone. Possiede una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, 9.5x volte più veloce di un HDD tradizionale.

L'SSD esterno Samsung T7 Portable da 500GB è resistente grazie alla scocca in metallo, è può resistere a cadute da 2 mt di altezza. La sicurezza inoltre l'avrete anche all'interno, dato che dispone di protezione con password opzionale e encription hardware AES 256 bit. Nel pacchetto sono inclusi anche i cavi USB tipo C a C, USB Tipo C a A

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.