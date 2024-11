Samsung: SSD portatile da 1TB con velocità di 1,050 MB/s ora al 44%

Devi spostare i tuoi file del computer in uno storage esterno per averli all'occorrenza o per alleggerire il tuo PC che sta diventando troppo lento? Allora dai un'occhiata a questa promozione incredibile di Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello SSD portatile da 1 TB firmato Samsung a soli 89,90 euro, invece che 159,99 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di alcun tipo ma uno sconto gigante sì, del 44%. E ora quindi puoi avere un risparmio notevole di ben 70 euro sul totale. Una promozione coi fiocchi da non lasciarsi sfuggire. Avrai tutto lo spazio che desideri in un dispositivo compatto e robusto che ti puoi portare ovunque tu voglia.

Samsung: SSD da 1TB super resistente e veloce

Le caratteristiche che deve avere un SSD portatile sono fondamentalmente 2: velocità di trasferimento dati e resistenza. L'SSD portatile Samsung le ha tutte e ne possiede anche altre interessanti. Intanto ha uno storage di archiviazione da ben 1TB che non si esaurisce mai. Dunque puoi mettere all'interno anche programmi pesanti e cartelle piene di dati senza problemi.

Possiede inoltre una velocità di trasferimento fino a 1,050 MB/s in lettura e di 1000 MB/s in scrittura, fino a 9 volte più veloce di un Hard Disk esterno. E poi ha un design estremamente compatto e robusto con una scocca in metallo molto resistente che garantisce una protezione a cadute da 2 metri di altezza. È compatibile con tantissimi dispositivi come PC Windows, Mac, iPhone, PS5, Xbox e Smartphone.

Insomma una vera occasione d'oro. Per cui non attendere oltre perché la promozione potrebbe sparire da un momento all'altro. Vai subito su Amazon e acquista il tuo SSD portatile da 1 TB firmato Samsung a soli 89,90 euro, invece che 159,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.