Samsung Smart Monitor M7 ad un prezzo INCREDIBILE su Amazon

Progettato con app intelligenti preinstallate, come Microsoft 365, il monitor M7 Smart 4K HDR da 32" di Samsung utilizza il Wi-Fi 5 (802.11ac) e il Bluetooth 4.2 per fornire agli utenti un monitor che consente loro di lavorare, giocare e accedere in remoto ad altri sistemi, il tutto senza la necessità di un computer Windows o Mac dedicato. Acquistalo ora su Amazon a soli 359,90€ invece di 439,00€.

Oltre a Microsoft 365, che richiede un abbonamento a Microsoft, potrebbero essere installate altre app, tra cui Netflix, YouTube e HBO Max. Oppure, approfitta di Samsung TV Plus, che è un contenuto in live streaming gratuito di Samsung. Gli utenti possono anche sfruttare Wireless DeX per sbloccare un'esperienza completa su PC utilizzando il proprio smartphone e le sue app, mentre gli utenti Mac beneficeranno del supporto integrato per AirPlay 2 per la creazione di una configurazione a doppio monitor.

L'M7 Smart di Samsung supporta anche il controllo vocale tramite l'Assistente vocale o l'app SmartThings, nonché luminosità adattiva dell'immagine, commutazione automatica della sorgente quando viene collegato un nuovo dispositivo e un'espansione del rapporto di aspetto nativo 16:9 a 21:9.

Tecnicamente, l'M7 Smart è dotato di un pannello di allineamento verticale (VA) da 32" con una risoluzione nativa di 3840 x 2160 a 60 Hz, un tempo di risposta di 8 ms (GtG), un rapporto di contrasto di 3000:1, 250 nit di luminosità, 16,7 milioni colori con supporto per HDR10, altoparlanti integrati, due porte HDMI 2.0, una porta USB Type-C da 10 Gb/s che supporta anche DisplayPort e 65 W di potenza e tre porte USB 2.0 Type-A.Per una maggiore facilità d'uso, può essere inclinato da -2 a 22° o montato a parete utilizzando la filettatura VESA 100 x 100 mm.

Il monitor per ogni aspetto della vita. Lavora senza PC, con Microsoft Office 365 installato o tramite accesso remoto al computer dell'ufficio o usalo per l'intrattenimento. Tieni presente che i servizi di contenuti possono variare in base alle regioni e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Inoltre, è necessaria una connessione di rete.

La porta USB di tipo C consente di accendere, trasmettere dati e persino inviare segnali di visualizzazione tra dispositivi con una sola connessione. La sua architettura a connessione singola offre un ambiente di lavoro piacevole, ordinato e privo di stress. Approfitta ora dello sconto del -18% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.