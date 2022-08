Samsung porta l'esperienza di gioco a un livello superiore con Odyssey Ark

Samsung Electronics Co., Ltd. ha annunciato il lancio globale di Odyssey Ark, il primo display da gioco curvo 1000R da 55 pollici al mondo, che aggiunge un formato completamente nuovo alla linea Odyssey, già leader di settore. L'enorme display offre una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, un tempo di risposta di 1 ms (GtG), oltre a una nuovissima modalità Cockpit e a un controller esclusivo, l'Ark Dial, che consente di entrare nel mondo del gioco con un'immersione senza precedenti.

Samsung Electronics lancia Odyssey Ark

Lo straordinario Odyssey Ark è realizzato per offrire incredibili esperienze cinematografiche, prestazioni di gioco superiori e un'interfaccia che consente una flessibilità completamente ottimizzata. Presentato all'inizio di quest'anno al Consumer Electronics Show, Odyssey Ark è stato premiato con il CES Innovation Award Honoree. L'ampio schermo da 55 pollici avvolge il campo visivo dell'utente grazie alla sua curvatura 1000R, colmando la visione periferica.

Questo aspetto è ulteriormente enfatizzato dalla modalità Cockpit, che consente allo schermo di ruotare con la funzionalità HAS (Height Adjustable Stand), inclinazione e rotazione per un ambiente ottimale dello schermo che crea un nuovo senso di immersività.

Odyssey Ark sfrutta la tecnologia Quantum Matrix di Samsung, utilizzando i LED Quantum Mini, che consentono un controllo ultrafine e preciso dei LED intensamente compressi. Grazie alla nuova elaborazione a 14 bit, una sofisticata tecnologia di controllo dell'illuminazione, i giocatori vedono sia scene scure sia luminose, con 16.384 livelli di nero per una grafica ultra-realistica. Il rapporto di contrasto statico di un milione a uno fa emergere anche i dettagli più sottili con una chiarezza perfetta.

Inoltre, il Neural Quantum Processor Ultra porta la qualità dei contenuti a nuovi livelli, utilizzando i dati generati da 20 reti neurali per migliorare ogni dettaglio visivo, con un upscaling dei contenuti fino alla risoluzione 4K. Per un'esperienza cinematografica di prim'ordine, Odyssey Ark sfrutta la tecnologia Matte Display e Sound Dome di Samsung, con in più prestazioni di gioco superiori ottimizzate per i giocatori e interfaccia flessibile per trovare le impostazioni perfette per la vittoria

I giocatori si aspettano sempre più esperienze di gioco personalizzate e personalizzabili. Odyssey Ark offre una serie di funzioni innovative che consentono ai giocatori di regolare le dimensioni dello schermo, la posizione e anche il rapporto tra i due schermi per una configurazione di gioco ottimale. In primo luogo, l'Ark Dial a energia solare - il controller esclusivo per Odyssey Ark - può comandare in modo rapido e semplice una serie di impostazioni, tra cui Flex Move Screen, Multi View, Quick Settings e Game Bar. Il pre-ordine di Samsung Odyssey Ark in Italia sarà disponibile dal 24 agosto 2022.