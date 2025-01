Samsung introdurrà AI in SmartThings per la routine quotidiane

Nelle scorse ore, Samsung ha svelato come SmartThings, la sua piattaforma per la smart home, introdurrà funzionalità AI che consentono agli utenti di semplificare la loro vita quotidiana attraverso la tecnologia di rilevamento ambientale e l'intelligenza artificiale generativa. Al Samsung Unpacked 2025, l'azienda ha affermato che le imminenti funzionalità "Home AI" raccoglieranno informazioni dalla vita quotidiana di un utente per creare esperienze personalizzate. Samsung ha rivelato che SmartThings utilizzerà la tecnologia avanzata dei sensori, come i dispositivi a onde millimetriche (mmWave) e i sensori sonori nelle case degli utenti. Ciò servirà a comprendere meglio le attività quotidiane dei clienti come cucinare o dormire e creare l'ambiente ideale.

Samsung: come funzionerà l’AI di SmartThings

Quella di Samsung è una visione ambiziosa. Ad esempio, se un utente si sta allenando SmartThings sarà in grado di rilevare il tipo di esercizio che sta svolgendo. Se un utente si sta asciugando i capelli, SmartThings rileverà il suono e il movimento dell'azione. In seguito, avvierà il robot aspirapolvere di quell'individuo per pulire i capelli caduti sul pavimento. Infine, SmartThings potrebbe attivare il purificatore d'aria di un utente per rimuovere gli allergeni dall'aria dopo aver rilevato cane che salta sul divano.

Per quanto riguarda la sua tecnologia AI generativa, SmartThings avrà apparentemente una comprensione più approfondita dell'ambiente domestico di un utente, consentendo una personalizzazione aggiuntiva. Ad esempio, gli utenti saranno in grado di scattare foto di oggetti come sedie in modo che la tecnologia Map View di Samsung possa consentire interazioni più intuitive. SmartThings potrebbe regolare le impostazioni di illuminazione o temperatura di un utente in base alla sua vicinanza a determinate aree o oggetti. L'azienda afferma che tutte le informazioni saranno archiviate localmente sulla rete dell'utente. Inoltre, nessuno dato sarà archiviato nel cloud o accessibile a terze parti senza il consenso dell'individuo stesso. Samsung afferma che questi aggiornamenti verranno implementati nel corso del 2025 e del 2026.