Microsoft non è più il fornitore cloud esclusivo di OpenAI

Fino a poco tempo fa, Microsoft il fornitore esclusivo di infrastrutture per data center di OpenAI per addestrare ed eseguire i suoi modelli AI. Le cose sono adesso cambiate. In concomitanza con l'annuncio di Stargate, il nuovo massiccio accordo di infrastruttura AI di OpenAI con SoftBank, Oracle e altri, Microsoft afferma di aver firmato un nuovo accordo con OpenAI che le conferisce il "diritto di prelazione" sulla nuova capacità di cloud computing di OpenAI. Ciò significa che, in futuro, Microsoft avrà la prima scelta se ospitare o meno i workload AI di OpenAI nel cloud. Tuttavia, se Microsoft non dovesse riuscire a soddisfare le sue esigenze, OpenAI potrebbe rivolgersi a un fornitore cloud concorrente. Secondo la stessa azienda di Redmond: "Per supportare ulteriormente OpenAI, Microsoft ha approvato la capacità di OpenAI di creare capacità aggiuntiva, principalmente per la ricerca e la formazione dei modelli".

Microsoft: accordi con OpenAI validi fino al 2030

OpenAI ha attribuito la causa del ritardo dei suoi prodotti alla mancanza di elaborazione disponibile. Proprio la capacità di elaborazione è diventata una fonte di tensione tra la società e Microsoft. A giugno, Microsoft, sotto la pressione degli azionisti, ha consentito a OpenAI di siglare un accordo con Oracle per una capacità aggiuntiva. Sul proprio blog, Redmond ha ribadito che gli "elementi chiave" della sua partnership di lunga data con OpenAI rimarranno in vigore fino al 2030. Questi includono l'accesso alla proprietà intellettuale di OpenAI, gli accordi di condivisione dei ricavi e l'esclusività sulle API di OpenAI. Ciò presuppone che OpenAI non raggiunga l'intelligenza artificiale generale secondo la definizione concordata dalle due aziende. Inoltre, secondo un accordo siglato tra le due aziende, quando OpenAI svilupperà sistemi AI in grado di generare almeno 100 miliardi di dollari di profitti, Microsoft perderà l'accesso alla tecnologia aziendale.

Secondo alcune indiscrezione OpenAI sta valutando di annullare l'accordo in un possibile tentativo di assicurarsi più finanziamenti da Microsoft. Come si legge ancora nel blog: "l'API OpenAI è esclusiva di Azure, funziona su Azure ed è disponibile anche tramite Azure OpenAI Service. Questo accordo significa che i clienti traggono vantaggio dall'accesso ai modelli leader sulle piattaforme Microsoft e direttamente da OpenAI". Tuttavia, tali voci non sono ancora state confermate dalle due aziende. Per saperne di più è necessario attendere i prossimi sviluppi sul tema.