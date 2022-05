SAMSUNG IMPAZZISCE: SSD 970 EVO in vendita con il 59% di sconto su Amazon

Il 2022 non sarà un grande anno per gli acquirenti che puntano a risparmiare qualcosa, ma Samsung decide di andare controcorrente proponendo a soli 63,00€ invece di 154,69 euro su Amazon l'SSD 970 EVO Plus da 500 GB.

Il 970 EVO Plus è il primo a utilizzare la tecnologia a 96 strati di Samsung. L'azienda lo chiama 9x-layer, ma preferiamo il numero 96 generico poiché è l'obiettivo per la maggior parte delle aziende. Samsung è la prima azienda a costruire uno stack NAND così alto senza utilizzare la tecnologia di impilamento delle stringhe.

I tratti generali che interessano alle persone ruotano attorno a tre aree chiave, prestazioni, affidabilità e costi. La NAND a 96 strati di Samsung offre la massima velocità del bus con un throughput di 1,4 Gbps tra il controller e il flash. La memoria utilizza meno energia rispetto alla generazione precedente mentre batte i record per una latenza di 3 bit per cella.

Sulla carta, il nuovo Samsung 970 EVO Plus è una bestia assoluta. Ci sono quattro capacità tra cui scegliere: 250 GB, 500 GB, 1 TB e un modello da 2 TB.

Samsung ha sfruttato il controller Phoenix che alimenta la maggior parte delle moderne unità NVMe dell'azienda, incluso l'SSD aziendale 983 ZET "Z-NAND" che rivaleggia con Optane di Intel in termini di reattività.

Le prestazioni di lettura sequenziale raggiungono il picco grazie al PCI Express 3.0 x4, parliamo di una velocità che può arrivare fino a 3.500 MB/s. Le prestazioni di scrittura sequenziale sono le più alte mai registrate, 3.300 MB/s. Quasi 300 MB/s in più rispetto alle nuove unità con i controller Phison E12 e Silicon Motion, Inc. SM2262EN e ben 1.000 MB/s in più rispetto all'EVO da 500 GB rilasciato meno di un anno fa.

Anche la performance casuali apre nuovi orizzonti. Samsung afferma fino a 620.000 IOPS in lettura e 560.000 in scrittura per tutte e quattro le versioni.

Inoltre mantiene il supporto per TCG Opal e eDrive di Microsoft. Oggi sul mercato sono disponibili pochissimi SSD con tecnologia SED (self-encrypting drive).ed è dotato di crittografia AES a 256 bit basata su hardware per mantenere i tuoi dati al sicuro mantenendo al contempo prestazioni elevate rispetto a quelli basati su software.

Puoi trovare ora in offerta su Amazon questo gioiello risparmiando il 59% sul prezzo totale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.