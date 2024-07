Samsung Health smetterà di funzionare su alcuni dispositivi

Brutte notizie per i fedeli utenti dei vecchi telefoni Samsung: le nuove versioni dell'app Samsung Health non saranno più disponibili su alcuni dispositivi datati. Samsung Health, lanciata nel 2012 come S Health, è diventata negli anni uno strumento indispensabile per monitorare la salute e l'attività fisica. Tuttavia, i recenti aggiornamenti dell'app escludono i telefoni Samsung più vecchi, con l'ultima limitazione introdotta il 24 giugno 2024.

L'analisi dell'APK (il pacchetto dell'applicazione) condotta da Android Authority e AssembleDebug ha rivelato un messaggio all'interno dell'app stessa. Questo messaggio avvisa gli utenti che la versione 6.27 di Samsung Health non è più compatibile con i dispositivi che utilizzano Android 9 o versioni precedenti.

Verificando la versione 6.27 su APKMirror, una piattaforma per scaricare APK Android, si conferma che Android 10 o superiore è elencato come requisito minimo. Le versioni precedenti dell'app richiedevano come minimo Android 8.0 Oreo.

Galaxy S8 e Galaxy Note 8: addio a Samsung Health

Gli utenti possono continuare a utilizzare Samsung Health senza aggiornare il sistema operativo Android, ma avranno accesso solo a servizi e funzionalità limitate e non beneficeranno del supporto futuro. In sostanza, se si riscontrano problemi con le vecchie versioni di Samsung Health su un telefono datato, non sarà possibile installare aggiornamenti per risolverli. Inoltre, gli utenti perderanno l'accesso alle nuove funzionalità.

Questa decisione colpisce telefoni come la serie Galaxy S8 (e precedenti), la serie Galaxy Note 8 (e precedenti) e diversi dispositivi più vecchi delle serie A e J, che non potranno ricevere le nuove versioni di Samsung Health. Le opzioni a disposizione degli utenti sono due: accontentarsi della versione obsoleta dell'app oppure acquistare un nuovo telefono Android.

Purtroppo, non è la prima volta che Samsung Health abbandona le versioni Android obsolete. Già nel 2021, l'azienda aveva rimosso il supporto per dispositivi con Android Marshmallow e Nougat, orientandosi verso Android 8.0 Oreo e versioni successive. Con questo nuovo aggiornamento, Samsung continua la sua tendenza di concentrarsi su sistemi operativi più recenti, lasciando indietro i dispositivi più datati.