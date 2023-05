Vuoi uno smartphone pieghevole? Allora oggi è il tuo giorno fortunato, perché gli sconti eDays 2023 di eBay paghi il fantastico Samsung Galaxy Z Flip4 solo 639,90€, spedizione inclusa. Si tratta del minimo storico per il foldable del gigante sudcoreano presentato la scorsa estate.

Per completare al prezzo indicato l'affare (perché di questo si tratta), devi inserire il codice promozionale MAGGIO23EDAYS al momento del check-out.

Samsung Galaxy Z Flip4: il pieghevole più amato è al minimo storico su eBay

È facile intuire quale sia la principale caratteristica del Samsung Galaxy Z Flip4: il suo essere pieghevole. Rispetto alla generazione precedente, la rivale di Apple ha migliorato l'hardware, principalmente la cerniera, che rende la piega sul display decisamente meno visibile rispetto a prima.

A proposito del display principale, si tratta di un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione di 2640 x 1080 (FHD+) e frequenza d'aggiornamento di 120Hz. Il piccolo schermo secondario, invece, è un Super AMOLED da 1,9 pollici utile per dare uno sguardo all'orario, alle notifiche e, perché no, scattarsi qualche foto.

Ma c'è tanto altro. Il comparto multimediale, infatti, regala soddisfazioni a non finire: la doppia fotocamera principale è da 12 megapixel con auto focus, zoom digitale fino a 10x, capace di registrare in UHD 4K a 60 fps e video in Slow Motion a 960 fps. La fotocamera frontale è invece da 10 megapixel.

E non dimentichiamo che la batteria è da 3700mAh, il processore è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4nm, è impermeabile, supporta il 5G, la RAM è da 8GB, la memoria interna è da 256GB, sfrutta il Bluetooth 5.2, il sistema operativo è Android e ha una porta USB-C.

⚡Ricorda che per completare l'acquisto a soli 639,90€, devi inserire il codice promozionale MAGGIO23EDAYS al momento dell'acquisto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.