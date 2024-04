Samsung Galaxy Watch4: smartwatch eccellente ad un prezzo SCONTATISSIMO

Samsung riesce ad offrire sempre il massimo della qualità per ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato maxi del 63% sul Galaxy Watch4 che viene venduto a 149€.

Sconto folle del 63% sul Samsung Galaxy Watch4

Il Samsung Galaxy Watch4 unisce eleganza e funzionalità in un unico dispositivo. Con un design raffinato che utilizza materiali di alta qualità come l'acciaio inossidabile, questo orologio si distingue per la sua estetica sofisticata che si adatta a ogni occasione.

Il Galaxy Watch4 è anche un potente monitor della salute. Grazie alla sua capacità di monitorare la composizione corporea, è il primo smartwatch fitness che ti consente di tenere traccia dei tuoi progressi in modo completo e pratico. Con la funzione di sfida amici e familiari, puoi rendere l'esercizio fisico un'esperienza sociale e divertente.

Inoltre, grazie al fitness tracker integrato, puoi registrare tutte le tue attività e misurare i tuoi punteggi di fitness direttamente sull'orologio e sul tuo telefono. Conta i passi, monitora le calorie bruciate e mantieni il controllo del tuo percorso grazie al GPS e al cardiofrequenzimetro integrato.

Il Galaxy Watch4 va oltre il semplice tracciamento dell'attività fisica, offrendo anche misurazioni avanzate della salute. Il sensore Samsung BioActive monitora l'ECG e la pressione sanguigna in tempo reale, fornendo informazioni cruciali sulla tua salute cardiovascolare.

Su Amazon, oggi, è disponibile e presente uno sconto in formato XL del 63% sul Samsung Galaxy Watch4 che viene venduto al prezzo totale e finale di 149€. Approfittane subito e non perdere questa grande occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.