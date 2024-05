Samsung Galaxy Watch4: sconto imperdibile del 63% su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch4 incarna l'eleganza e la potenza dell'innovazione tecnologica sul tuo polso. Con un design raffinato che utilizza materiali di alta qualità come l'acciaio inossidabile, questo smartwatch Android si distingue per la sua estetica distintiva e la sua funzionalità intuitiva.

Ma non è solo un gioiello da indossare; è anche il tuo compagno ideale per la salute e il fitness. Grazie al suo status di primo smartwatch fitness che misura la composizione corporea, monitorare i tuoi progressi è diventato più semplice che mai. Con il GPS integrato e il cardiofrequenzimetro da polso, rimani sul percorso verso i tuoi obiettivi di salute.

Ma la vera magia del Galaxy Watch4 si rivela quando lo utilizzi per sfidare amici e familiari. Monitora i tuoi passi e gareggia con gli altri in tempo reale tramite una bacheca dedicata. Non solo è un compagno per il fitness, ma anche un alleato per la tua salute complessiva. Dotato del sensore Samsung BioActive, questo smartwatch monitora l'ECG e misura la pressione sanguigna in tempo reale, offrendoti preziose informazioni sulla tua salute cardiovascolare.

Compatibile con smartphone Android versione 6.0 o successiva e RAM superiore a 1.5 GB, il Galaxy Watch4 si integra perfettamente nella tua vita digitale, offrendoti un'esperienza senza soluzione di continuità e senza sforzo.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy Watch4 viene scontato del 63% per un costo totale e finale d'acquisto di 149€. Approfittane subito!