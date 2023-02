Samsung Galaxy Watch4 (44mm): non puoi RESISTERE allo sconto di 120€

Ancora un'occasionissima su Amazon: il Samsung Galaxy Watch4 colore nero da 44mm è ora in promozione con il 41% di sconto. Fallo tuo sfruttando questo super sconto a soli 176€, anziché al prezzo di listino di 299€. Spese di spedizioni veloci e gratuite. Il nuovo sensore Samsung BioActive rileva la composizione del tuo corpo in tempo reale e ti informa man mano che gestisci i tuoi obiettivi di salute.

Samsung Galaxy Watch4 44mm, un must have

Gestisci al meglio le tue attività e i punteggi di fitness sul tuo orologio e sul tuo smartphone. Conta i passi, controlla le calorie e sfrutta il GPS durante lo sport. Galaxy Watch4 rileva l’attività fisica per monitorare la tua routine e supporta oltre 90 esercizi per aiutarti a migliorare durante ogni allenamento. Design elegante, colore nero, ma anche tante utili funzioni, sono gli elementi che rendono riconoscibile il prodotto, che lo connotano nel mercato, che gli danno una collocazione precisa.

Conta i passi, controlla le calorie e sfrutta il GPS durante lo sport, ma anche la qualità del sonno o la pressione sanguigna ed elettrocardiogramma in tempo reale. Poi è super divertente da usare: pensa, monitora i tuoi passi e ti fa gareggiare con gli amici in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale. Le sfide prevedono medaglie e un sistema a punti per rendere l’esercizio socialmente divertente, stimolante e gratificante. Così ti mantieni in forma "giocando". Ottieni una misurazione dell’analisi di impedenza bioelettrica (BIA) utilizzando solo due dita in 15 secondi. Sempre e ovunque.

Ma le funzioni disponibili sono molteplici. Occasioni come questa capitano raramente. Pensaci, quando mai un Samsung Galaxy Watch4 lo puoi trovare con il 41% di sconto? Che aspetti, quindi, fai tuo questo modello color nero prima che scada la promozione, e sfrutta il super sconto per prenderlo a soli 176€, anziché al prezzo di listino di 299€. Le spese di spedizioni sono veloci e gratis.

