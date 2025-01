Samsung Galaxy Tab S9 FE da 128GB in sconto di 200€ è un vero affare

Se vuoi tablet dalle ottime prestazioni a un prezzo molto più basso dai un'occhiata a questa offerta pazzesca che sta proponendo Amazon in queste ore. Se fai alla svelta puoi aggiungere al tuo carrello il mitico Samsung Galaxy Tab S9 FE a soli 349 euro, invece che 549 euro.

Sembra impossibile ma non è uno scherzo. Siamo davvero di fronte a uno sconto del 36% che abbatte il prezzo, lo porta al più basso di sempre, e ti permette di risparmiare la bellezza di 200 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 69,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Samsung Galaxy Tab S9 FE a un prezzo assurdo

A questo prezzo Samsung Galaxy Tab S9 FE è da prender al volo. Siamo di fronte a un gradissimo tablet che offre prestazioni strabilianti. È dotato del potente processore Exynos 1380 supportato da 6 GB di RAM e dal sistema operativo Android 13. Possiede 128 GB di memoria interna che puoi espandere fino a 1 TB con una scheda microSD.

Ha uno splendido display TFT da 10,9 pollici con risoluzione 2304 x 1440, cornice sottile, un peso di soli 523 grammi e uno spessore di appena 6,5 mm. Monta una fotocamera posteriore da 8 MP e una frontale da 12 MP, è dotato di una batteria da 8.000 mAh in grado di durare tantissimo. E inclusa trovi la S Pen che ti consente di prendere appunti, disegnare e tanto altro in modo più veloce e semplice.

Questa è davvero un'occasione più unica che rara e per questo motivo evi fare in più in fretta possibile. Per cui vola su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab S9 FE a soli 349 euro, invece che 549 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.