Tra gli oggetti di tendenza del giorno su eBay c'è anche il Samsung Galaxy Tab A8 LTE. E il motivo è molto semplice: il tablet di fascia media con display da 10,5" costa solo 211,50€ (anziché 319€) grazie ad un fantastico doppio sconto. Oltre a quello del 26% già applicato, ne ottieni un secondo del 10% inserendo il codice promozionale VACANZE23 al momento del pagamento.

Il dispositivo è venduto da neophoniastore, venditore professionale con feedback positivo del 99,6% e oltre 30mila recensioni.

Samsung Galaxy Tab A8 LTE : con il doppio sconto eBay risparmi oltre 100€

Bordi squadrati, cornici sottili e simmetriche, pulsanti fisici totalmente assenti sulla parte frontale. No, non è un iPad di Apple o il più blasonato Galaxy Tab S8+. Ti parlo del Samsung Galaxy Tab A8 (modello LTE in questo caso), un device del 2022 - con Android 11 al lancio, ma con aggiornamenti da scaricare nell'immediato - che ha poco o nulla da invidiare a tablet più popolari e, soprattutto, più costosi.

Con un investimento inferiore ai 170€ aggiungi al tuo arsenale tech un tablet con un ampio display da 10,5 pollici. La cornice misura solo 10,2 millimetri, e questo ti permette di godere pienamente di tutto ciò che fai: streaming, videogiochi, social network, produttività e altro ancora.

Per quanto il dispositivo Samsung non sia un top di gamma, garantisce performance di alto livello. Ti assicuro che la fluidità è di casa e che l'esperienza d'uso è ottimale. Provare per credere.

Di seguito un breve elenco con le principali caratteristiche del tablet:

Processore Octa-core a 2GHz

Schermo: 10.5 pollici LCD TFT, 1920x 1200 pixel

Fotocamera posteriore da 8 megapixel

Fotocamera anteriore da 5 megapixel

4GB di RAM e 64GB di ROM (fino a 1TB con microSD)

USB-C, Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth 5.0

Dimensioni: 161.9 x 246.8 x 69 mm

Peso: 508

