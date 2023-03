Ci sono tablet per ogni esigenza, necessità e tasca. Per fortuna, aggiungo. Se sei alla ricerca di un dispositivo economico ma affidabile al 100%, anche in ottica futura, devi assolutamente concludere questo affare: solo 109,99€ per il Samsung Galaxy Tab A7 Lite, del 2021 e aggiornabile ad Android 13. Lo trovi, come al solito, su Amazon.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: Amazon (quasi) te lo regala scontandolo del 35%

Con il Samsung Galaxy Tab A7 Lite hai disposizione uno schermo da 8,7 pollici con cui puoi goderti film e giochi. La cornice ridotta al minimo offre un ottimo rapporto schermo-corpo, senza però aumentare e compromettere le dimensioni del tablet.

E che dire del comparto audio. Goditi una maratona televisiva a letto grazie ai doppi altoparlanti Dolby Atmos, che offrono un suono stereo incredibilmente ricco. Serie TV, film, eventi sportivi, dirette e quant’altro, sarà sempre un spettacolo per te, anche all'aperto.

Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite attualmente in super sconto è dotato di 32GB di archiviazione, quanto basta per salvare video, foto e file ad alta risoluzione La batteria da 5,100mAh ti offre tutta l’autonomia di cui hai bisogno, quando passi molto tempo fuori casa o hai tante cose da guardare.

Naviga facilmente con una mano sola. Il menu movimenti e gesti ti consente di tornare indietro, vedere le applicazioni recenti o tornare alla schermata iniziale, il tutto scorrendo semplicemente con il pollice. Le decine di funzioni del tablet Galaxy Tab A7 Lite sono a portata di dita!

Infine, ti segnalo che il sistema operativo è Android 11 (ma uno volta tirato fuori dalla confezione, potrai installare anche Android 13), quindi puoi accedere al Play Store di Google e a tutte le applicazioni che il negozio virtuale ha da offrire. Avrai solo l’imbarazzo della scelta, te lo assicuro.

