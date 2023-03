Samsung Galaxy Tab A7 Lite da 8,7" a prezzo ASSURDO (139€)

Oggi porto alla tua attenzione questa offerta davvero incredibile con cui puoi avere uno dei migliori tablet da 8,7 pollici a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab A7 Lite a soli 139 euro, invece che 199,90 euro.

Goditi questo sconto del 30% che ti permette di risparmiare quasi 61 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. A questo prezzo non si può davvero trovare qualcosa di meglio.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: piccola spesa, grande risultato

Sicuramente uno dei motivi principali per cui Samsung Galaxy Tab A7 Lite è la scelta giusta se si vuole un piccolo tablet, è l'ottimo rapporto qualità prezzo. Davvero imbattibile. A un bellissimo display da 8,7 pollici con cornice ultra sottile che ti permette di guardare video in alta definizione in modo coinvolgente. Riesce a restituire colori intensi e con tante sfumature. Le sue ridotte dimensioni sono perfette per averlo sempre con te occupando pochissimo spazio.

È dotato di doppi altoparlanti Dolby Atmos, che garantiscono un suono eccezionale, forte e sempre pulito anche ad alto volume. Monta il sistema operativo Android 11 con a supporto 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Fotocamera posteriore da 8 MP e frontale da 2 MP, con webcam. Ottima batteria da 5100 mAh in grado di durare per tantissimo tempo con una sola ricarica.

Se hai bisogno di un tablet leggero e compatto, che garantisca comunque delle ottime prestazioni, a un prezzo contenuto, allora questo è sicuramente la scelta migliore che potrai fare. Quindi, prima che sia tardi, fiondati su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A7 Lite a soli 139 euro, invece che 199,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

