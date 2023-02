Samsung Galaxy SmartTag in offerta su Amazon al prezzo più basso del mese (29 euro)

Il Galaxy SmartTag di Samsung è tornato in offerta su Amazon al prezzo più basso di questo mese. La spedizione è affidata ad Amazon ed è gratuita per tutti gli abbonati a Prime. Inoltre, se completi l'ordine ora è possibile ricevere il dispositivo già entro questo giovedì.

Il prezzo consigliato al pubblico è di 34,90 euro, ma grazie all'offerta di Amazon puoi acquistare il Samsung Galaxy SmartTag a soli 29,00 euro. Lo sconto complessivo è pari al 17%, con un risparmio netto dunque di 5,90 euro. Per usufruire della promo collegati alla pagina dell'offerta e premi su Aggiungi al carrello per completare l'ordine.

Bastano 29 euro per acquistare un Samsung Galaxy SmartTag

L'articolo in offerta in queste ore su Amazon è quello in formato piccolo e in colorazione nera. In più inclusa nel prezzo anche la batteria a litio.

Il Galaxy SmartTag è il gadget tech pensato per tutte le persone sbadate o per tutti coloro che non vogliono perdere di vista un oggetto per loro importante. Ad esempio lo puoi fissare al tuo portachiavi, oppure alla tua borsa, oppure ancora al collare del tuo animale domestico.

Inoltre gli SmartTag di Samsung possono anche controllare i dispositivi IoT con un semplice clic. Un esempio concreto di utilizzo? Banalmente, grazie a un Galaxy SmartTag potrai accendere le luci di casa prima del tuo arrivo.

Aggiungi al carrello ora il Galaxy SmartTag di Samsung per non perdere più gli oggetti a te più cari. Solo per oggi a un prezzo speciale.

