Samsung Galaxy S25: addio Exynos, benvenuto Snapdragon

La serie Samsung Galaxy S25 si prepara a una svolta significativa con l'abbandono dei processori Exynos, sviluppati internamente, a favore dei chip Snapdragon di Qualcomm. Questa decisione, che ha sorpreso molti osservatori del settore, avrà un impatto importante sulle prestazioni dei nuovi smartphone di punta della casa sudcoreana.

Fino a questo momento, Samsung ha adottato una strategia duale, distribuendo i suoi dispositivi con processori Exynos in alcune regioni e con Snapdragon in altre. Tuttavia, per la linea Galaxy S25, l'azienda ha scelto di utilizzare esclusivamente lo Snapdragon 8 Gen 4, un chip di nuova generazione prodotto da Qualcomm.

Questa scelta riflette la volontà di Samsung di offrire prestazioni di altissimo livello per competere meglio con i principali concorrenti, come Apple, che continua a dominare il mercato con i suoi potenti chip della serie A.

Una scelta che ridurrà i costi di produzione

Il nuovo Snapdragon 8 Gen 4 promette significativi miglioramenti in termini di prestazioni, soprattutto nelle aree della grafica e dell'intelligenza artificiale, componenti sempre più cruciali per gli smartphone moderni. Questa mossa sembra rispondere alla crescente importanza dell'intelligenza artificiale nel migliorare l'esperienza utente, offrendo funzioni più avanzate e personalizzate.

La decisione di abbandonare i processori Exynos non è stata presa alla leggera. Qualcomm ha fatto passi da gigante nel migliorare le prestazioni dei propri chip, rendendoli altamente competitivi rispetto alle soluzioni di Samsung. Allo stesso tempo, Samsung ha preferito concentrare le proprie risorse nello sviluppo di processori per altre categorie di prodotti, come i dispositivi indossabili e i telefoni pieghevoli, dove l'azienda continua a investire pesantemente.

Dal punto di vista economico, questa scelta potrebbe permettere a Samsung di ridurre i costi di produzione, visto che lo sviluppo di chip proprietari comporta investimenti miliardari ogni anno. Concentrandosi su una piattaforma unica, l'azienda potrebbe ottenere margini di profitto più alti. La scelta di puntare esclusivamente sullo Snapdragon 8 Gen 4 rappresenta un cambiamento strategico importante per Samsung.