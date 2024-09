Samsung Galaxy S24 Ultra con Galaxy Book4 in omaggio solo per oggi: affrettati

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; se sei alla ricerca di uno smartphone premium che offra prestazioni al top, un design elegante e la massima versatilità, sappi che il potentissimo Samsung Galaxy S24 Ultra 5G è il device che farà al caso tuo. Nello specifico, lo troverai disponibile su Amazon in colorazione Titanium Black, con 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno, a 1.299,00€ (IVA inclusa e spedizione gratuita). In più, registrandoti sul sito ufficiale di Samsung entro oggi, riceverai in omaggio un Samsung Galaxy Book4, il portatile entry level della line-up del costruttore sudcoreano, e ciò rende questa offerta ancora più irresistibile.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G: ecco perché comprarlo

Il Samsung Galaxy S24 Ultra 5G è dotato di ben 12 GB di RAM che assicurano prestazioni di altissimo livello, perfette per chi ama il multitasking o utilizza applicazioni pesanti come giochi, software di editing video o strumenti professionali. Con 512 GB di spazio di archiviazione, non dovrai mai preoccuparti della memoria. Avrai tutto lo spazio necessario per archiviare foto, video in 4K, app e file di lavoro, senza la necessità di espandere ulteriormente lo storage mediante cloud (anche perché non c'è lo slot per le microSD con questo terminale).

Il cuore del telefono è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, sviluppato per offrire prestazioni ottimali in ogni situazione. Supporta le reti 5G così avrai sempre una altissima velocità di navigazione sul web e potrai scaricare file, guardare film in streaming o partecipare a videoconferenze senza alcun lag o senza interruzioni. Presenta un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ con una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz e c'è perfino il supporto per la S Pen (che è contenuta in confezione).

Uno dei punti di forza del dispositivo è la sua fotocamera principale da 200 Megapixel, una delle migliori sul mercato. Grazie a questo sensore avanzato, potrai catturare immagini dettagliatissime e potrai girare video perfino in 8K. Il terminale è dotato di un teleobiettivo con zoom ottico 10x e di uno zoom digitale fino a 100x. Infine, grazie alla batteria da 5000 mAh, il telefono ti accompagnerà per tutta la giornata, anche con un uso intensivo.

A 1.299,00€, con IVA e spedizione inclusa, il Samsung Galaxy S24 Ultra 5G è un'offerta estremamente competitiva, soprattutto considerando le sue specifiche da top di gamma e l’omaggio del Galaxy Book4.

