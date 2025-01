Samsung Galaxy S24 Ultra (12/256GB) in sconto folle di oltre 600€ su eBay

Tieniti forte e pronto perché sto per segnalarti una di quelle promozione da non perdere per nessun motivo al mondo. Sicuramente scadrà a momenti per cui fai alla svelta. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy S24 Ultra a soli 869,99 euro, invece che 1.499 euro, inserendo il codice promozionale PSPRGEN25 al momento del pagamento.

Sembra impossibile ma è tutto vero. Il prezzo di listino non viene segnalato ma lo puoi vedere sul sito ufficiale di Samsung e sul quel prezzo avrai uno sconto di oltre 600 euro. In più se preferisci puoi pagare in 3 comode rate a partire da 300 euro circa a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy S24 Ultra a prezzo bomba

Siamo di fronte a uno smartphone che non ha certo bisogno di presentazioni. Samsung Galaxy S24 Ultra è potentissimo e offre prestazioni uniche. Pesa 232 grammi e ha una scocca in titanio con spessore di 8,6 mm e protezione dall'acqua e dalla polvere certificata IP68. Gode di un meraviglioso display AMOLED 2X da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. E trovi la S-Pen inclusa nel suo apposito vano a scomparsa.

A bordo troviamo il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 3 che viene spinto da ben 12 GB di RAM e, in questa versione, ha 256 GB di memoria interna. Gode di una stupenda fotocamera posteriore da 200 MP, con ultra-grandangolare da 12 MP e AI per foto da professionista. Inoltre possiede una super batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata da 45 W e ricarica wireless da 15 W.

Insomma puoi mettere le mani su uno smartphone meraviglioso pagandolo molto meno, però devi fare alla svelta. Perciò vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S24 Ultra a soli 869,99 euro, invece che 1.499 euro, inserendo il codice promozionale PSPRGEN25 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai comodamente a casa in pochi giorni e senza ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.